Mädchen (9) lief über Straße – von Auto erfasst

Schrecklicher Unfall im Tiroler Oberland: Ein neunjähriges Mädchen lief am Samstag auf einer Gemeindestraße in Kappl (Bezirk Landeck) unvermittelt vor ein Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Das verletzte Kind wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.
Am Samstag gegen 18 Uhr lenkte eine 22-jährige Österreicherin einen Pkw in Kappl auf einer Gemeindestraße in Richtung Gemeindezentrum. Zur gleichen Zeit lief laut Polizei das neunjährige einheimische Mädchen über die Gemeindestraße und es kam zum Zusammenstoß.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Bei dem Unfall zog sich das Kind Verletzungen unbestimmten Grades zu. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Der Pkw wurde leicht beschädigt.
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