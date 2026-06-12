Steinschlag legt Bahn im Tiroler Oberland lahm

Die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Imst-Pitztal und Landeck-Zams im Tiroler Oberland ist nach einem Steinschlag am späten Freitagnachmittag vorerst für den Zugverkehr gesperrt worden.
Die Sperre werde voraussichtlich bis Samstagfrüh andauern, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair zur APA. Das Gleis wurde beschädigt, die entsprechenden Arbeiten waren im Gange.
Schienenersatzverkehr eingerichtet
Die Fernverkehrszüge fahren laut ÖBB im Schienenersatzverkehr zwischen Landeck-Zams und Ötztal. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Imst-Pitztal und Landeck-Zams eingerichtet.
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