Geförderte Wohnungen in Wr. Neustadt besichtigen!

Viele haben schon darauf gewartet: neuer geförderter Wohnraum für Wiener Neustadt. Alpenland bietet ab sofort geförderte Wohnungen zur Miete mit Kaufoption im Wohnquartier „ein viertel grün“ an. Die Schlüsselübergabe erfolgt bereits im November 2026. Jetzt schnell informieren und Wunschwohnung sichern!
„Wir bieten am Freitag, den 10 Juli von 10-15 Uhr einen Besichtigungstag an. Melden Sie sich an und besichtigen Sie ihre Wunschwohnung!“, empfiehlt Vertriebsberaterin Maina Birkner. Bei Bedarf werden auch individuelle Termine vergeben – je nach Möglichkeit und Baufortschritt. (Anmeldung per Mail an verkauf@alpenland.ag verpflichtend, Mindestalter zur Besichtigungsteilnahme: 14 Jahre).
Die 2-4 Zimmer Wohnungen mit Wohnnutzflächen ab ca. 50 – 105 m² werden zur Miete mit Kaufoption vergeben. Nach 5 Jahren besteht erstmals die Möglichkeit, Wohnungseigentum zu begründen. Jede Wohneinheit verfügt über Terrasse mit Garten bzw. Balkon/Loggia. Die Vergabe erfolgt nach dem „first come – first serve“-Prinzip
Finanzierungsbeitrag gesenkt
Dank einer Finanzierungsoptimierung ist es Alpenland gelungen, das Wohnangebot im „ein viertel grün“ noch attraktiver zu machen. Damit wird nachhaltiger und leistbarer Wohnraum jetzt noch einfacher erreichbar. Der Finanzierungsbeitrag wurde bei ALLEN Wohnungen deutlich reduziert – in vielen Fällen sogar halbiert!
Toplage und zukunftsorientiert
„ein viertel grün“, am ehemaligen Stadionareal, direkt gegenüber der Merkurcity, bietet ein großzügiges und vielfältiges Grün- und Freiflächenangebot. Im Wohnquartier gibt es zudem einen Kindergarten sowie einen Gemeinschaftsraum, der von allen Bewohner:innen genutzt werden kann. Neben den nahen Einkaufsmöglichkeiten und der Top-Öffi-Anbindung gibt es auch ein Car-Sharing-Angebot. Fuß- und Radwege ergänzen die Mobilitätsangebote.
Anmeldung zur Besichtigung
„Nach Ihrer Anmeldung, setzen wir uns mit Ihnen in Kontakt und vereinbaren ein individuelles Zeitfenster zur Besichtigung.“ erklärt Marina Birkner und weiter: „So können wir Sie bestmöglich persönlich betreuen.“