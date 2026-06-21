Geförderte Wohnungen in Wr. Neustadt besichtigen!

Viele haben schon darauf gewartet: neuer geförderter Wohnraum für Wiener Neustadt. Alpenland bietet ab sofort geförderte Wohnungen zur Miete mit Kaufoption im Wohnquartier „ein viertel grün“ an. Die Schlüsselübergabe erfolgt bereits im November 2026. Jetzt schnell informieren und Wunschwohnung sichern!