Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Geförderte Wohnungen in Wr. Neustadt besichtigen!

Niederösterreich
21.06.2026 00:01
Werbung
Jetzt direkt für einen Besichtigungstermin für die Alpenland Wohnungen im „ein viertel grün ...
Jetzt direkt für einen Besichtigungstermin für die Alpenland Wohnungen im „ein viertel grün anmelden!(Bild: ASYNKRON)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Viele haben schon darauf gewartet: neuer geförderter Wohnraum für Wiener Neustadt. Alpenland bietet ab sofort geförderte Wohnungen zur Miete mit Kaufoption im Wohnquartier „ein viertel grün“ an. Die Schlüsselübergabe erfolgt bereits im November 2026. Jetzt schnell informieren und Wunschwohnung sichern!

„Wir bieten am Freitag, den 10 Juli von 10-15 Uhr einen Besichtigungstag an. Melden Sie sich an und besichtigen Sie ihre Wunschwohnung!“, empfiehlt Vertriebsberaterin Maina Birkner. Bei Bedarf werden auch individuelle Termine vergeben – je nach Möglichkeit und Baufortschritt. (Anmeldung per Mail an verkauf@alpenland.ag verpflichtend, Mindestalter zur Besichtigungsteilnahme: 14 Jahre).

Die 2-4 Zimmer Wohnungen mit Wohnnutzflächen ab ca. 50 – 105 m² werden zur Miete mit Kaufoption vergeben. Nach 5 Jahren besteht erstmals die Möglichkeit, Wohnungseigentum zu begründen. Jede Wohneinheit verfügt über Terrasse mit Garten bzw. Balkon/Loggia. Die Vergabe erfolgt nach dem „first come – first serve“-Prinzip

Finanzierungsbeitrag gesenkt
Dank einer Finanzierungsoptimierung ist es Alpenland gelungen, das Wohnangebot im „ein viertel grün“ noch attraktiver zu machen. Damit wird nachhaltiger und leistbarer Wohnraum jetzt noch einfacher erreichbar. Der Finanzierungsbeitrag wurde bei ALLEN Wohnungen deutlich reduziert – in vielen Fällen sogar halbiert!

Toplage und zukunftsorientiert
„ein viertel grün“, am ehemaligen Stadionareal, direkt gegenüber der Merkurcity, bietet ein großzügiges und vielfältiges Grün- und Freiflächenangebot. Im Wohnquartier gibt es zudem einen Kindergarten sowie einen Gemeinschaftsraum, der von allen Bewohner:innen genutzt werden kann. Neben den nahen Einkaufsmöglichkeiten und der Top-Öffi-Anbindung gibt es auch ein Car-Sharing-Angebot. Fuß- und Radwege ergänzen die Mobilitätsangebote.

Anmeldung zur Besichtigung
„Nach Ihrer Anmeldung, setzen wir uns mit Ihnen in Kontakt und vereinbaren ein individuelles Zeitfenster zur Besichtigung.“ erklärt Marina Birkner und weiter: „So können wir Sie bestmöglich persönlich betreuen.“

Auf einen Blick:

  • Alpenland Wohnungen im „ein viertel grün“; Stadionstraße 1D + Greta Zimmer Friedmann-Gasse 8, 10, 12; 2700 Wiener Neustadt
  • Besichtigungstag am 10. Juli 2026
  • 10-15 Uhr
  • Anmeldung: verkauf@alpenland.ag (Mindestalter zur Besichtigungsteilnahme: 14 Jahre).
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
21.06.2026 00:01
Loading
Niederösterreich

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
106.682 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
98.001 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
93.348 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1783 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1124 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1015 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf