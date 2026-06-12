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Gasly regains his Monaco podium spot

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12.06.2026 13:20
Pierre Gasly gets his Monaco podium spot back!
Pierre Gasly gets his Monaco podium spot back!(Bild: AP/Christopher Katsarov)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Success for Alpine: Pierre Gasly has fought his way back to the podium at the Monaco Grand Prix through an administrative ruling! The two time penalties against the veteran driver have now been rescinded following the team’s appeal. 

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The FIA announced on Friday that Gasly will indeed get his Monaco podium spot back. He is now listed again behind Kimi Antonelli and Lewis Hamilton in the official final results. This means Alpine’s appeal against the two time penalties imposed on the Frenchman was successful.

Timing error
“We thank the FIA and Formula 1 for their transparency and cooperation during the proceedings,” the team stated in an initial comment. For Gasly, this marks the sixth podium finish of his career. 

Last Sunday, Gasly had been found guilty by the stewards of two speed violations in the pit lane—by 0.1 and 0.4 km/h, respectively—and subsequently dropped to seventh place. Alpine appealed the penalties and has now been vindicated. The reason was an error in the timing, which is why the penalties were annulled. Gasly’s compatriot Isack Hadjar will therefore have to wait a little longer for his first podium finish with Red Bull.

This article has been automatically translated,
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