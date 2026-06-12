Gasly regains his Monaco podium spot

Last Sunday, Gasly had been found guilty by the stewards of two speed violations in the pit lane—by 0.1 and 0.4 km/h, respectively—and subsequently dropped to seventh place. Alpine appealed the penalties and has now been vindicated. The reason was an error in the timing, which is why the penalties were annulled. Gasly’s compatriot Isack Hadjar will therefore have to wait a little longer for his first podium finish with Red Bull.