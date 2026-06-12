A Historic World Cup Opener
Nothing like this has ever happened in an opening match
Von krone Sport
This has never happened before in World Cup history. In the opening match between Mexico and South Africa, the referee handed out three straight red cards.
“We’ve already seen as many straight red cards in the first game as we did in the last two World Cups,” ORF commentator Oliver Polzer noted with a smile after the South Africans’ second red card. Just a few minutes later, Wilton Sampaio, the referee from Brazil, also sent a Mexican player off the field—a historic milestone in a World Cup final tournament.
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