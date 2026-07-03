Auf zwei Rädern und zu Fuß: Rauf auf die Schneealm

Diese Tour verspricht eine perfekte Kombination aus Bike & Hike: Entdecken Sie mit dem „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti sehr aktiv eine der schönsten steirischen Hochebenen.
Eine Bike & Hike-Tour auszuprobieren und dabei eine der eindrucksvollsten Berglandschaften der Steiermark kennenzulernen – warum nicht?
Die Radtour erfordert Kondition sowie sicheres Fahren auf teils steileren Schotterwegen, die Wanderung hingegen ist mit rund zwei Stunden Gehzeit eher kurz gehalten, sodass in Summe ein abwechslungsreiches Tageserlebnis entsteht. Während für Autos am Ende der Schneealm-Mautstraße Schluss ist, dürfen Radfahrer bis zur Michlbauerhütte, unserem Wechselpunkt von der Rad- auf die Wandertour, weiterfahren – zusätzliche vier Kilometer und 330 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen.
Von dort geht es zu Fuß durch die von Dolinen und Almflächen geprägte Karstlandschaft der Schneealm auf den Windberg (1903 m), den höchsten Punkt des Kalkplateaus – traumhafte Aussicht inklusive.
Fazit: eine gelungene Kombination aus Rad- und Bergerlebnis von Mürzzuschlag zu der spektakulären Karstlandschaft der Schneealpe.
Wir starten mit der Wanderung bei der Michlbauer-Schutzhütte (1745 m) und gelangen direkt vom Sitzgarten der Hütte auf den markierten Steig. Nach einem kurzen Anstieg erreichen wir eine Senke und wandern im sanften Auf und Ab durch die charakteristische Karst- und Dolinenlandschaft bis zur Brunnwiese (1736 m).
Hier halten wir uns rechts und folgen dem Wanderweg 441 weiter zur Knoppenwiese (1780 m). Über einen breiten Bergrücken wandern wir in östlicher Richtung zum weitläufigen Gipfelplateau des Windbergs (1903 m), dem höchsten Punkt der Schneealm.
Der Abstieg führt zunächst über leicht felsiges Gelände. Mit Blick auf die Almhütten und die offene Hochfläche passieren wir eine markante Doline und kehren schließlich zur Michlbauer-Schutzhütte zurück.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.