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Wanderbare Steiermark

Auf zwei Rädern und zu Fuß: Rauf auf die Schneealm

Steiermark
03.07.2026 11:00
Kondition und Ausdauer sind gefragt: Wer beides mitbringt, wird mit wunderschönen Eindrücken ...
Kondition und Ausdauer sind gefragt: Wer beides mitbringt, wird mit wunderschönen Eindrücken belohnt.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Diese Tour verspricht eine perfekte Kombination aus Bike & Hike: Entdecken Sie mit dem „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti sehr aktiv eine der schönsten steirischen Hochebenen.

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Eine Bike & Hike-Tour auszuprobieren und dabei eine der eindrucksvollsten Berglandschaften der Steiermark kennenzulernen – warum nicht?

Die Radtour erfordert Kondition sowie sicheres Fahren auf teils steileren Schotterwegen, die Wanderung hingegen ist mit rund zwei Stunden Gehzeit eher kurz gehalten, sodass in Summe ein abwechslungsreiches Tageserlebnis entsteht. Während für Autos am Ende der Schneealm-Mautstraße Schluss ist, dürfen Radfahrer bis zur Michlbauerhütte, unserem Wechselpunkt von der Rad- auf die Wandertour, weiterfahren – zusätzliche vier Kilometer und 330 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen.

Dieser entzückende Wegweiser sorgt dafür, dass die Richtung stimmt.
Dieser entzückende Wegweiser sorgt dafür, dass die Richtung stimmt.(Bild: Weges)

Von dort geht es zu Fuß durch die von Dolinen und Almflächen geprägte Karstlandschaft der Schneealm auf den Windberg (1903 m), den höchsten Punkt des Kalkplateaus – traumhafte Aussicht inklusive.

Fazit: eine gelungene Kombination aus Rad- und Bergerlebnis von Mürzzuschlag zu der spektakulären Karstlandschaft der Schneealpe.

Wir starten mit der Wanderung bei der Michlbauer-Schutzhütte (1745 m) und gelangen direkt vom Sitzgarten der Hütte auf den markierten Steig. Nach einem kurzen Anstieg erreichen wir eine Senke und wandern im sanften Auf und Ab durch die charakteristische Karst- und Dolinenlandschaft bis zur Brunnwiese (1736 m).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 4,6 km/ 230 Hm/ Gehzeit ca. 2 h.
  • Anforderungen: Steige über Almen und teils leicht felsiges Gelände.
  • Orientierung: gut beschildert und markiert; auch Stangenmarkierungen vorhanden; bei schlechter Sicht Orientierung erschwert; Dolinenlandschaft beachten.
  • Ausgangspunkt: Michlbauerhütte (nicht mit dem Auto erreichbar).
  • Einkehrmöglichkeit: Michlbauerhütte am Schneealmplateau, 8691 Neuberg an der Mürz, 0664/9235900.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Hier halten wir uns rechts und folgen dem Wanderweg 441 weiter zur Knoppenwiese (1780 m). Über einen breiten Bergrücken wandern wir in östlicher Richtung zum weitläufigen Gipfelplateau des Windbergs (1903 m), dem höchsten Punkt der Schneealm.

Der höchste Punkt der Schneealm ist geschafft: malerischer Rundumblick inklusive.
Der höchste Punkt der Schneealm ist geschafft: malerischer Rundumblick inklusive.(Bild: Weges)

Der Abstieg führt zunächst über leicht felsiges Gelände. Mit Blick auf die Almhütten und die offene Hochfläche passieren wir eine markante Doline und kehren schließlich zur Michlbauer-Schutzhütte zurück.

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