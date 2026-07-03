Auf zwei Rädern und zu Fuß: Rauf auf die Schneealm

Die Radtour erfordert Kondition sowie sicheres Fahren auf teils steileren Schotterwegen, die Wanderung hingegen ist mit rund zwei Stunden Gehzeit eher kurz gehalten, sodass in Summe ein abwechslungsreiches Tageserlebnis entsteht. Während für Autos am Ende der Schneealm-Mautstraße Schluss ist, dürfen Radfahrer bis zur Michlbauerhütte, unserem Wechselpunkt von der Rad- auf die Wandertour, weiterfahren – zusätzliche vier Kilometer und 330 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen.