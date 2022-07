Paukenschlag: Therme Loipersdorf steht vor Verkauf

Kurhaus-Betreiber in der Favoritenrolle

Laut „Krone“-Informationen sind die potenziellen Käufer eine Überraschung: Jörg Siegel und Daniel Freismuth, die seit dem Vorjahr das Kurhaus in Bad Gleichenberg betreiben (es steht aber nicht in ihrem Eigentum!) und dort über ihre gemeinsame Firma auch verstärkt in die Hotellerie investieren. Auf „Krone“-Anfrage gab es keinen Kommentar.