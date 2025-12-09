Rotes Kreuz: Fusion von Bezirksstellen durch

Schlechte Kommunikation

Kritik kam zuletzt aus der Region, weil die Betroffenen vor Ort eine weitere Verschlechterung der Versorgungssituation fürchten. Im Hintergrund heißt es, dass die Mitarbeiter vor Ort zu spät in die Diskussionen miteingebunden wurden – daher nun die Verunsicherung.

Gerüchte über einen möglichen Rücktritt Schrittwiesers in diesem Zusammenhang weist der Thörler gegenüber der „Krone“ entschieden zurück: „Blödsinn! Das wünschen sich vielleicht manche, aber das wird nicht passieren. Man wird ja wohl über alles reden können.“ Am Ende stimmte die Mehrheit der Mitglieder der Fusion zu.