Ein Schutzbrief für alle Fälle

Es gibt Situationen, in denen schnelle und unbürokratische Hilfe notwendig ist: Sie sind kurz vor Ihrem Urlaubsziel, doch plötzlich streikt das Auto und lässt sich trotz aller Bemühungen nicht mehr in Gang setzen.
Das ist kein Grund, den Urlaub abzubrechen – der Schutzbrief bietet immer Unterstützung. Egal ob bei einem Unfall oder einer unerwarteten Erkrankung im In- und Ausland, es gilt, so rasch wie möglich eine Fahrzeug- oder Kranken- Rückholung zu organisieren. Die Schutzbrief-Nothilfe kann auf jahrelange Erfahrung bezüglich Fahrzeugrückholungen zurückgreifen und besitzt Kontakte zu eigenen Schutzbrief-Ärztinnen und -Ärzte mit Spezialwissen in Reisemedizin und Know-how zu medizinischen Transporten.
Der Schutzbrief für die gesamte (Patchwork-) Familie
Der Schutzbrief unterstützt Sie persönlich, Ihre Partnerin/Ihren Partner im nachweislich gemeinsamen Haushalt sowie Ihre Kinder bzw. die Kinder Ihrer Partnerin/Ihres Partners bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie das 19. Lebensjahr vollenden. Dies gilt auch, wenn sie getrennt verreisen.
Der Schutzbrief ist gültig in Österreich, allen Ländern Europas, der Russischen Föderation, den außereuropäischen Mittelmeer-Anrainerstaaten sowie auf allen Mittelmeer-Inseln, den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira – vorausgesetzt, in dem jeweiligen Land ist Tourismus möglich und es besteht keine offizielle Reisewarnung der höchsten Sicherheitsstufe des österreichischen Außenministeriums.
Auch ohne Auto sind Sie bestens abgesichert: Der ÖAMTC bietet personenbezogene Schutzbrief-Leistungen (z.B. die Krankenrückholung) auch dann, wenn Sie mit Bahn, Bus, Fahrrad, Schiff oder Flugzeug unterwegs sind.
Der Schutzbrief in der ÖAMTC App
Im Notfall sind wir für Sie bereit – auch über die ÖAMTC App, den Nothilfe-Assistenten, die Schutzbrief-Leistungsübersicht und vieles mehr. Über 30 detaillierte Leistungen im Überblick. Einfach scannen.
So erhalten Sie den Schutzbrief
Die Voraussetzung für einen Schutzbrief zum Preis von nur € 63,90 ist eine bestehende Mitgliedschaft. Sie sind noch kein Mitglied? Neumitglieder im Club zahlen für das restliche halbe Jahr nur den halben Mitgliedsbeitrag von € 53,05. Das Gesamtpaket (inklusive Schutzbrief für € 63,90) für den umfassenden Schutz von Ihnen und Ihrer Familie kostet somit nur € 116,95.