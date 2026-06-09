DFB-Update: Rückkehrer Neuer fit für WM-Auftakt?

„Wenn ich jetzt einen Torwart hätte, der 22 Jahre alt ist, hätte ich größere Probleme mit der Situation. Aber Manuel hat so viele Spiele schon erlebt und so viele Momente im Training. Er braucht nicht viele Testspiele, um den Rhythmus zu finden“, sagte Nagelsmann. Zwölf Jahre nach dem Titelgewinn in Brasilien soll Neuer noch einmal zum X-Faktor der deutschen Mannschaft werden.