DFB-Update: Rückkehrer Neuer fit für WM-Auftakt?

Manuel Neuer ist sechs Tage vor Deutschlands WM-Auftaktspiel gegen Curaçao ins Teamtraining eingestiegen. Der ins DFB-Team zurückgekehrte 40-Jährige steht vor seiner fünften WM, die Blessur in der linken Wade des Bayern-Torhüters soll überwunden sein. Neuers Kaltstart ins Turnier nach zwei Jahren ohne Länderspiel am Sonntag (19.00 Uhr – im sportkrone.at-Liveticker) in Houston scheint in Reichweite.
Nagelsmann sieht in der Rückkehr kein Wagnis, er hofft auf den Mythos Neuer. „Manuel umgibt eine Aura. Er hat schon alles erlebt“, meinte der Bundestrainer. Der WM-Neuling Curaçao soll für den Routinier ein idealer Warm-up-Gegner sein. Einwände wie ein zu spätes Einspielen mit der Abwehr wischte Nagelsmann zur Seite.
„Wenn ich jetzt einen Torwart hätte, der 22 Jahre alt ist, hätte ich größere Probleme mit der Situation. Aber Manuel hat so viele Spiele schon erlebt und so viele Momente im Training. Er braucht nicht viele Testspiele, um den Rhythmus zu finden“, sagte Nagelsmann. Zwölf Jahre nach dem Titelgewinn in Brasilien soll Neuer noch einmal zum X-Faktor der deutschen Mannschaft werden.
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