Vizemeister: Tiroler Schüler top bei Erste Hilfe

Sei es ein Sturz in den eigenen vier Wänden, ein Unfall in der Freizeit oder am Arbeitsplatz bzw. in der Schule. Jeder Mensch kann in eine Situation geraten, in der Erste-Hilfe-Kenntnisse gefragt sind. Wer einen kühlen Kopf bewahrt und schnell sowie richtig reagiert, kann im Ernstfall ein Leben retten.