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Mexiko gegen Südafrika

Schiedsrichter fürs WM-Eröffnungsspiel steht fest

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.06.2026 13:02
Wilton Sampaio wird das WM-Eröffnungsspiel pfeifen.
Wilton Sampaio wird das WM-Eröffnungsspiel pfeifen.(Bild: AFP/APA/Mauro PIMENTEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der brasilianische Referee Wilton Sampaio wird das Auftaktspiel der WM zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am Donnerstag (21 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt leiten. 

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Die FIFA gab die Ansetzung des ersten Spiels der Gruppe A am Dienstag bekannt. Sampaio war schon bei der Endrunde 2022 in Katar im Einsatz, vier Jahre davor war er als Video-Referee in Russland dabei.

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