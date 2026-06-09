Schiedsrichter fürs WM-Eröffnungsspiel steht fest

Der brasilianische Referee Wilton Sampaio wird das Auftaktspiel der WM zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am Donnerstag (21 Uhr MESZ) in Mexiko-Stadt leiten.
Die FIFA gab die Ansetzung des ersten Spiels der Gruppe A am Dienstag bekannt. Sampaio war schon bei der Endrunde 2022 in Katar im Einsatz, vier Jahre davor war er als Video-Referee in Russland dabei.
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