Sie sammeln die Lebensspuren von Pionierinnen

„Die Geschichte ist stark von Männern geprägt“, sagt Wolfram Dornik, Leiter des Grazer Stadtarchivs, das zum GrazMuseum gehört. Hier wird alles aufbewahrt, was die Stadt Graz seit 1820 prägt – von Bauakten über Meldeunterlagen bis hin zu Hebammen- und Totenprotokollen. Eine besondere Ergänzung bekam der Bestand 2014: ein seit 1989 gesammeltes Archiv der Frauenbewegung, das 64 Kartons und sieben Fotoboxen umfasst. „Die Sammlung ist ein wesentlicher Teil der Frauengeschichte in Graz“, sagt Sibylle Dienesch, Direktorin des GrazMuseums. „Sie dokumentiert eine emanzipatorische, politische Bewegung.“ Geschichte, sagt Wolfram Dornik, entstehe durch Sammeln. „Deswegen war es uns wichtig, diesen Teil sichtbar zu machen.“