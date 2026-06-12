Zum Vatertag auf die Burgruine Aggstein

Übermorgen am Sonntag, den 14. Juni 2026, gibt es ein außerdewöhnliches Familienspecial – eine Märchenführung zum Vatertag! Unter dem Motto „Nimms wörtlich!“ vermittelt Dena Seidl bei einer spannenden Führung durch die Burgruine Wissen um mittelalterliche Sprichwörter – von Schmunzeln bis zum Staunen ist da alles dabei! Eine unterhaltsame Führung nicht nur für die Väter, sondern natürlich für die ganze Familie. Beginn ist um 14 Uhr, eine Reservierung ist bitte erforderlich. Und an der Kasse bekommen alle Papas eine kleine Überraschung.