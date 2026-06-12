Zum Vatertag auf die Burgruine Aggstein

Für alle Väter gibt es am Vatertag auf der Burgruine Aggstein in der Wachau eine ganz besondere Überraschung.
Übermorgen am Sonntag, den 14. Juni 2026, gibt es ein außerdewöhnliches Familienspecial – eine Märchenführung zum Vatertag! Unter dem Motto „Nimms wörtlich!“ vermittelt Dena Seidl bei einer spannenden Führung durch die Burgruine Wissen um mittelalterliche Sprichwörter – von Schmunzeln bis zum Staunen ist da alles dabei! Eine unterhaltsame Führung nicht nur für die Väter, sondern natürlich für die ganze Familie. Beginn ist um 14 Uhr, eine Reservierung ist bitte erforderlich. Und an der Kasse bekommen alle Papas eine kleine Überraschung.
Die Burgruine Aggstein, mit atemberaubendem Blick über die Wachau, beeindruckt zu jedes Jahreszeit. Mit Dena Seidls Führung durch das geschichtsträchtige Gemäuer lässt sich wunderbar eintauchen in phantasievolle Geschichten über Fabelwesen, Ritter & Co.
Die Burgruine ist geöffnet von 9 Uhr bis 18 Uhr, der letzte Einlass ist um 17.30 Uhr.
Bitte um Anmeldung zur Märchenführung unter info@ruineaggstein.at oder telefonisch unter 02753/82281.
Nützen Sie die Gelegenheit zu einem spannenden Familienausflug und verwöhnen Sie die Väter mit diesem speziellen Geschenk. Selbstverständlich wird in der Burgruine auch für das leibliche Wohl gesorgt – zum Anstoßen auf den Vatertag!
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