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Zum Vatertag

So viel geben Niederösterreicher heuer aus

Niederösterreich
09.09.2026 13:00
(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Bernhard matouschek
Von Bernhard matouschek

„Danke lieber Papa!“ 39 Millionen Euro fließen zum Vatertag in Niederösterreich. Heuer wohl deutlich mehr als im Vorjahr!

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Süßigkeiten, Gutscheine oder einfach gemeinsame Zeit: Am zweiten Sonntag im Juni stehen wieder alle Väter im Mittelpunkt. Und das wird gefeiert – immerhin wollen laut aktuellen Zahlen der Wirtschaftskammer 65 Prozent der Niederösterreicher jemanden zum Vatertag beschenken. 77 Prozent kaufen ein Präsent für ihren Papa, in 23 Prozent der Fälle wird der (Ehe-)Partner überrascht. „Für viele Niederösterreicher hat der Vatertag einen hohen emotionalen Stellenwert. Die Wertschätzung gegenüber Vätern wird dabei oft auch durch Geschenke zum Ausdruck gemacht“, erklärt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ.

39 Millionen Euro für Geschenke
Wer schenkt, gibt dafür im Schnitt rund 51 Euro aus. Insgesamt könne der Handel in Niederösterreich mit Ausgaben in Höhe von 39 Millionen Euro rechnen – ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. 2025 lagen die Ausgaben noch um rund vier Millionen Euro niedriger. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind solche Anlässe wichtige Impulse für die heimischen Betriebe“, so Kirnbauer. Besonders erfreulich für den lokalen Handel: 77 Prozent der Befragten bevorzugen Geschäfte vor Ort gegenüber dem Online-Handel. Dennoch bestellt ein Teil auch im Internet.

Worüber sich Papas freuen
Hoch im Kurs stehen heuer Süßigkeiten. Knapp 30 Prozent verschenken am Sonntag Schokolade oder Pralinen. Dahinter folgen Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen – etwa Ausflüge, Konzerte oder Urlaube. Auf Platz drei landen selbstgemachte Geschenke wie Gebasteltes, Gekochtes oder Mehlspeisen. Auch Bier und Spirituosen zählen für viele noch immer zu den beliebtesten Vatertagsklassikern. Fragt man die Väter selbst, stehen gemeinsame Zeit und praktische Geschenke oben auf der Wunschliste. Viele würden sich schon über ein Essen, ein kühles Bier oder hochwertige Socken freuen. Manche greifen bei ihren Wünschen aber deutlich höher – und hätten gegen einen Rolls-Royce wohl ebenfalls nichts einzuwenden.

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