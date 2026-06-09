Tirols Kristallriese bei Klimazielen auf gutem Weg

Auf einem erfolgreichen Kurs befindet sich der Kristallkonzern Swarovski mit Hauptsitz in Wattens in Sachen klimafreundliches Wirtschaften. Von der Science Based Targets initiative (SBTi) – einer weltweiten Initiative von Unternehmen, die das Ziel des Pariser Klimaabkommens verfolgen – erhielt der Konzern die offizielle Validierung seiner Zielsetzungen für das Erreichen von Netto-Null-Treibhausgasemissionen. „Damit wird bestätigt, dass die Klimaziele des Unternehmens der aktuellen Klimawissenschaft und international anerkannten Standards für Klimaschutzmaßnahmen von Unternehmen entsprechen“, teilt Swarovski in einer Aussendung mit.