Neuer Preis: Lokaljournalismus vor den Vorhang

Eine Wiederholung der Auszeichnung ist angedacht: „Der Preis kann jährlich oder in regelmäßigen Abständen verliehen werden. Das wissen wir aber noch nicht, da kommt es auch auf die Resonanz und die Nachfrage an“, sagt Reischl. „Regionaljournalismus hat einen besonderen Stellenwert: Er ist buchstäblich ,nah dran‘. Gerade in herausfordernden Zeiten unterstützen wir gerne jede Aktion, ihn zu stärken“, fasst Nikolaus Koller zusammen.