Neuer Preis: Lokaljournalismus vor den Vorhang

Der Steirische Presseclub, die FH Joanneum und die Österreichische Medienakademie verleihen heuer erstmals Preise an steirische Lokaljournalisten. Anlass für die neue Auszeichnung ist das 40-Jahr-Jubiläum des Presseclubs.
Seit mittlerweile 40 Jahren ist der Steirische Presseclub eine feste Konstante in der Medienlandschaft der Grünen Mark. Die Vereinigung wurde 1986 als offenes und unabhängiges Forum für Information und Kommunikation ins Leben gerufen.
Inzwischen zählt der Presseclub 251 ordentliche und 55 außerordentliche Mitglieder und stellt für Medienschaffende im ganzen Bundesland eine wichtige Vernetzungsplattform dar. 2025 lockten 78 Veranstaltungen – wie Pressegespräche und Clubabende – rund 1300 Interessierte an.
Auszeichnung für Lokaljournalisten
„Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums kam uns die Idee, einen steirischen Lokaljournalismus-Preis ins Leben zu rufen“, erzählt Presseclub-Geschäftsführerin Alexandra Reischl. Gemeinsam mit der FH Joanneum und der Österreichischen Medienakademie werden heuer erstmals Preise in den Kategorien „Lokale Berichterstattung“ und „Wirtschaftsberichterstattung“ sowie ein Nachwuchspreis verliehen.
Der Preis versteht sich als Brücke zwischen Ausbildung, Praxis und Nachwuchsförderung. Er schafft Anreize für qualitativ hochwertigen Journalismus.
Martina König, FH Joanneum
Ziel der Auszeichnung ist es, besondere journalistische Arbeiten mit Steiermarkbezug zu würdigen und die Wichtigkeit des Lokaljournalismus in den Fokus zu rücken. „Der Preis versteht sich als Brücke zwischen Ausbildung, Praxis und Nachwuchsförderung, und wir freuen uns, dabei zu sein“, sagt Martina König, interimistische Leiterin des Instituts für Journalismus und digitale Medien an der FH Joanneum.
Regelmäßige Preisverleihungen angedacht
Die Siegerbeiträge wählt eine Jury aus sechs Experten aus der heimischen Medienbranche aus. Neben dem Medienakademie-Geschäftsführer Nikolaus Koller, Presseclub-Geschäftsführerin Alexandra Reischl und FH-Lehrenden Thomas Wolkinger, sind Alexandra Folwarski (Gründerin und Geschäftsführerin der Flâneur Media), Jürgen Hofer (Publishing Director der Horizont-Gruppe) und Paul Koren (Freier Journalist) Teil der Kommission.
Eine Wiederholung der Auszeichnung ist angedacht: „Der Preis kann jährlich oder in regelmäßigen Abständen verliehen werden. Das wissen wir aber noch nicht, da kommt es auch auf die Resonanz und die Nachfrage an“, sagt Reischl. „Regionaljournalismus hat einen besonderen Stellenwert: Er ist buchstäblich ,nah dran‘. Gerade in herausfordernden Zeiten unterstützen wir gerne jede Aktion, ihn zu stärken“, fasst Nikolaus Koller zusammen.
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