Von Lkw gestreift: Autofahrer (84) schwer verletzt

Gegen 9.45 Uhr am Freitag brach der Anhänger eines Lkw auf der B72 – wegen der regennassen Fahrbahn – nach links aus. Dadurch wurden zwei entgegenkommende Pkws gestreift. Beide Autos wurden gegen die Leitschiene gedrückt. Der 84-Jährige Lenker des ersten Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen.