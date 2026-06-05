Von Lkw gestreift: Autofahrer (84) schwer verletzt

In Weiz wurden zwei Autos am Freitagvormittag von einem Lkw-Anhänger gestreift und dabei gegen die Leitschiene gedrückt. Ein Pensionist erlitt schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden.
Gegen 9.45 Uhr am Freitag brach der Anhänger eines Lkw auf der B72 – wegen der regennassen Fahrbahn – nach links aus. Dadurch wurden zwei entgegenkommende Pkws gestreift. Beide Autos wurden gegen die Leitschiene gedrückt. Der 84-Jährige Lenker des ersten Pkw wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der Mann wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen.
Die Lenkerin des zweiten Pkw, eine 43-jährige Frau, blieb genauso wie der Lkw-Lenker (56) unverletzt. Die B72 musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.
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