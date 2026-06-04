Vandalen-Akt: 22 Fahrzeuge bei Autohaus demoliert

Gewaltige Zerstörungswut legte ein unbekannter Täter bei einem Autohaus im südsteirischen Seibuttendorf an den Tag: In der Nacht auf Donnerstag schlug er am Firmenareal die Scheiben von 22 Fahrzeugen ein. Die Hintergründe zum mysteriösen Vandalen-Akt sind völlig unklar.
Den Besitzern eines Autohauses in Seibuttendorf (Bezirk Leibnitz) bot sich am Donnerstag ein Bild der Zerstörung: Laut Polizei betrat in der Nacht, zwischen 1:20 und 1:30 Uhr, ein bislang unbekannter Täter das Firmenareal und schlug die Heck- und Frontscheiben von dort abgestellten Fahrzeugen ein.
Insgesamt ließ sich der Vandale an 22 Fahrzeugen aus. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Warum es zu diesen mysteriösen Sachbeschädigungen gekommen ist, stellt die Polizei vor ein Rätsel und ist nun Gegenstand von Ermittlungen.
Konkrete Zeugen gibt es laut Polizei bislang nicht. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wildon unter Tel. 059133/6176 erbeten.
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