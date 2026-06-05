Mit Pedalkraft und viel Herzblut bis nach Paris

Einer, der diese „Tour der Menschlichkeit“ auf andere Art auf sich nimmt, ist Karl Frank. Er ist wie schon im Vorjahr nach Barcelona im Begleitfahrzeug als Schutzengel unterwegs. „Hier fahren nicht bloß Sportler nach Frankreich. Hier fährt eine kleine Schicksalsgemeinschaft Kilometer für Kilometer für Kinder, deren kleine Herzen oft stärker kämpfen müssen als jeder Muskel“, so „Schnauze“-Idealist Peter Speiser. Eine Mission in die Stadt der Liebe und zugleich ein bewegendes Zeichen dafür, dass Menschlichkeit oft die größte Kraft entfaltet.