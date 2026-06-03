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Drama surrounding ÖFB star

Thigh surgery! Baumgartner out for a long time

Nachrichten
03.06.2026 17:42
Christoph Baumgartner – devastated and out of the World Cup in North America …
Christoph Baumgartner – devastated and out of the World Cup in North America …(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Two days after suffering a severe muscle injury that will keep him out of the World Cup in North America, national soccer team player Christoph Baumgartner underwent surgery on Wednesday!

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The procedure on his right thigh was performed by a specialist in Turku, Finland. Baumgartner is expected to be sidelined for several months.

After receiving the diagnosis, Baumgartner traveled to Finland early Wednesday morning and was already on the operating table by the afternoon. Due to the subsequent rehabilitation break, the 26-year-old from Lower Austria will not only miss the start of the season with his club RB Leipzig but will also, in all likelihood, miss the first ÖFB international matches following the World Cup.

In the Nations League, the Austrians will host Israel in Linz on September 24 and Kosovo in Vienna three days later. The campaign continues in Ireland (October 1) and Kosovo (October 4).

Baumgartner was injured on Monday during warm-ups for the World Cup warm-up match against Tunisia (1-0) in Vienna. According to the ÖFB, the 58-time international felt a sharp pain in his hip flexor while taking a shot. Rangnick subsequently replaced him in the starting lineup with Michael Gregoritsch.

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