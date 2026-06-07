Vikings gegen Alpine Rams: Premiere live erleben

Vor dem Sommerstart wartet auf Wien ein Football-Highlight: Am 13. Juni treffen die Vienna Vikings im Sportclub-Stadion auf die Alpine Rams aus der Schweiz. Das Besondere: Das Duell mit dem neuen Franchise aus Biel ist die internationale Premiere der beiden Teams.
Doch dieses Spiel ist weit mehr als nur ein weiteres Match der Saison. Die Vienna Vikings verwandeln den Game Day einmal mehr in ein Erlebnis für Sportfans, Familien und alle, die American Football live entdecken möchten. Ein besonderes Highlight wartet dabei bereits abseits des Spielfelds: Eine Delegation der Indianapolis Colts wird in Wien erwartet und bringt ihr legendäres Maskottchen Blue mit.
NFL-Flair mit Kult-Maskottchen Blue
Der Publikumsliebling zählt zu den bekanntesten Maskottchen der NFL und sorgt regelmäßig für Unterhaltung. Wer Blue begegnet, sollte allerdings aufmerksam bleiben – schließlich gehört es zu seinen Markenzeichen, ahnungslosen Mitmenschen mit einer Schlagobers-Torte im Gesicht zu überraschen. Damit zieht am 13. Juni nicht nur NFL-Flair, sondern auch jede Menge Spaß und Unterhaltung nach Wien.
Bereits ab 14 Uhr startet die große Pregame Area vor der Generali-Arena. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmach-Stationen, Food-Angeboten, DJ-Sounds und Pop-up-Stores. Damit wird der Spieltag schon Stunden vor dem Kickoff zu einem Event für die ganze Familie.
Europas Top-Team will erneut angreifen
Auch sportlich verspricht die Begegnung beste Unterhaltung. Die Vienna Vikings zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Football-Organisationen Europas und haben sich seit ihrem Eintritt auf die internationale Bühne als echtes Top-Team etabliert. Nach dem historischen Europameistertitel 2022 lautet das Ziel weiterhin, Jahr für Jahr um die europäische Krone mitzuspielen. Mit österreichischen Top-Talenten, starken europäischen Spielern und internationalen Leistungsträgern verfügen die Vikings über einen Kader, der Woche für Woche für spektakuläre Plays sorgt.
Schweizer Duell für Vikings-Star Majo
Ein besonderes Spiel wird der Abend auch für Pierre-Yves Majo. Der Schweizer Defensive End verstärkt die Vienna Vikings seit dieser Saison und trifft erstmals im Vikings-Dress auf zahlreiche Landsleute aus seiner Heimat. Für den Neuzugang bietet die Partie damit eine ganz spezielle Bühne – und zusätzlichen Anreiz, vor heimischem Publikum eine starke Leistung zu zeigen.
Wenn die #PurpleReign das Stadion übernimmt
Wer die Vienna Vikings bereits live erlebt hat, weiß: Ein Vikings Game Day ist weit mehr als ein Footballspiel. Wenn das Team ins Stadion einläuft, tausende Fans die #PurpleReign feiern und die Stimmung auf den Rängen ihren Höhepunkt erreicht, entsteht eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Spektakuläre Touchdowns, harte Tackles und große Emotionen machen jedes Heimspiel zu einem Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.
Ein Highlight des Football-Sommers
Die Saison 2026 bringt einige der stärksten Teams Europas nach Wien. Doch das Heimspiel gegen die Alpine Rams verspricht schon jetzt eines der besonderen Highlights des Jahres zu werden. Internationale Gäste, NFL-Flair, eine historische Premiere und Football auf höchstem Niveau – bessere Voraussetzungen für einen unvergesslichen Sportabend gibt es kaum.
Schnell sein: Tickets jetzt sichern!
Wer dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig Tickets sichern. Die Karten sind über oeticket erhältlich. Am 13. Juni heißt es wieder: #PurpleReign erleben, Football auf Topniveau genießen und Teil eines der größten Sportevents des Frühsommers werden.