Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grazer Bim-Fahrer:

„Wurde von Politiker auf das Übelste beschimpft“

Steiermark
20.01.2026 18:00
Der Vorfall ereignete sich bei der Haltestelle Hilmteich.
Der Vorfall ereignete sich bei der Haltestelle Hilmteich.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die Bim-Affäre  um den Grazer NEOS-Chef Philipp Pointner lässt die Wogen hochgehen. Der „Krone“ liegt die Dienstmeldung des betroffenen Fahrers vor. Dieser sei vom „Herrn Politiker aufs Übelste beschimpft worden“. 

0 Kommentare

Große Wellen schlug die „Krone“-Story über einen Vorfall mit dem Grazer NEOS-Chef Philipp Pointner vergangene Woche an der Haltestelle am Hilmteich. Wie berichtet, soll der Gemeinderat vor die Bim gesprungen sein, eine Notbremsung verursacht und den Fahrer beschimpft haben. „Stimmt nicht“, konterte Pointner. Von einer Notbremsung könne keine Rede sein und außerdem hätte er nur gesagt, „dass der Fahrer die Türen öffnen soll, weil wir ja die Kunden sind“.

„Herr Politiker stellte sich mir in den Weg“
Doch in der internen Holding-Dienstmeldung des Fahrers, die der „Krone“ vorliegt, liest sich das anders. Darin schreibt der Mann, dass er am Mittwoch ohnehin schon mit fünfminütiger Verspätung an der Haltestelle losgefahren sei. Dann habe er eben nochmals halten müssen, „weil der Herr Politiker sich mir in den Weg stellte. Da es rutschig und der Wagen schon gut besetzt war, versetzte er sich selbst und die Fahrgäste in unnötige Gefahr.“

Er gab außerdem zu Protokoll, dass er „von diesem Herren Politiker aufs Übelste beschimpft wurde“. Die Beschimpfungen wären außerdem noch weitergegangen, als er Pointner einstiegen ließ.

Lesen Sie auch:
Der Neos-Chef soll vor die Bim gesprungen sein. (Symbolbild)
Sprang vor Straßenbahn
Grazer NEOS-Chef soll Bim-Fahrer beschimpft haben
20.01.2026

Manuel Lenartitsch, Betriebsrat der Graz Linien und SPÖ-Gemeinderat, weiß, dass Verbal-Attacken gegen Bim-Fahrer aktuell zunehmen. „Dabei stehen unsere Fahrer unter Zeitdruck, es wird sich nie ausgehen, immer auf alle Anschlussfahrgäste zu warten.“

Zum konkreten Fall meint er nur: „Ganz egal, welchen Beruf der Fahrgast hat: Wenn er unseren Fahrer wirklich beschimpft hat, gehe ich davon aus, dass es zu einer Aussprache zwischen den beiden kommt.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
201.209 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.365 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.570 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf