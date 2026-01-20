„Wurde von Politiker auf das Übelste beschimpft“

Die Bim-Affäre um den Grazer NEOS-Chef Philipp Pointner lässt die Wogen hochgehen. Der „Krone“ liegt die Dienstmeldung des betroffenen Fahrers vor. Dieser sei vom „Herrn Politiker aufs Übelste beschimpft worden“.
Große Wellen schlug die „Krone“-Story über einen Vorfall mit dem Grazer NEOS-Chef Philipp Pointner vergangene Woche an der Haltestelle am Hilmteich. Wie berichtet, soll der Gemeinderat vor die Bim gesprungen sein, eine Notbremsung verursacht und den Fahrer beschimpft haben. „Stimmt nicht“, konterte Pointner. Von einer Notbremsung könne keine Rede sein und außerdem hätte er nur gesagt, „dass der Fahrer die Türen öffnen soll, weil wir ja die Kunden sind“.
„Herr Politiker stellte sich mir in den Weg“
Doch in der internen Holding-Dienstmeldung des Fahrers, die der „Krone“ vorliegt, liest sich das anders. Darin schreibt der Mann, dass er am Mittwoch ohnehin schon mit fünfminütiger Verspätung an der Haltestelle losgefahren sei. Dann habe er eben nochmals halten müssen, „weil der Herr Politiker sich mir in den Weg stellte. Da es rutschig und der Wagen schon gut besetzt war, versetzte er sich selbst und die Fahrgäste in unnötige Gefahr.“
Er gab außerdem zu Protokoll, dass er „von diesem Herren Politiker aufs Übelste beschimpft wurde“. Die Beschimpfungen wären außerdem noch weitergegangen, als er Pointner einstiegen ließ.
Manuel Lenartitsch, Betriebsrat der Graz Linien und SPÖ-Gemeinderat, weiß, dass Verbal-Attacken gegen Bim-Fahrer aktuell zunehmen. „Dabei stehen unsere Fahrer unter Zeitdruck, es wird sich nie ausgehen, immer auf alle Anschlussfahrgäste zu warten.“
Zum konkreten Fall meint er nur: „Ganz egal, welchen Beruf der Fahrgast hat: Wenn er unseren Fahrer wirklich beschimpft hat, gehe ich davon aus, dass es zu einer Aussprache zwischen den beiden kommt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.