„Wurde von Politiker auf das Übelste beschimpft“

„Herr Politiker stellte sich mir in den Weg“

Doch in der internen Holding-Dienstmeldung des Fahrers, die der „Krone“ vorliegt, liest sich das anders. Darin schreibt der Mann, dass er am Mittwoch ohnehin schon mit fünfminütiger Verspätung an der Haltestelle losgefahren sei. Dann habe er eben nochmals halten müssen, „weil der Herr Politiker sich mir in den Weg stellte. Da es rutschig und der Wagen schon gut besetzt war, versetzte er sich selbst und die Fahrgäste in unnötige Gefahr.“