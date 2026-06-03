Zirkuszauber begeistert Senioren im Pflegeheim

Clown, Seiltänzerin, Jongleurin

Ob Clown, Seiltänzerin oder Jongleurin – jede Darbietung saß, jeder Auftritt wurde mit tosendem Applaus gefeiert. Lachen hallte durch die Gänge, Augen strahlten, und für einen Moment schien der Alltag einfach vergessen. „Solche Augenblicke tun einfach gut“, verriet eine Mitarbeiterin sichtlich bewegt. Und tatsächlich: Die Freude war überall spürbar – bei Bewohnern genauso wie bei ihren Angehörigen.