Zirkuszauber begeistert Senioren im Pflegeheim

Künstler des Zirkus Picard sorgten für Staunen, Lachen und Nervenkitzel – dieser Nachmittag in Scheiblingkirchen (NÖ) bot ein buntes Programm...
Was für ein Spektakel! Das Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen verwandelte sich kurzerhand in eine schillernde Manege – und mittendrin: Begeisterte Bewohner, die aus dem Staunen nicht herauskamen. Mit viel Herz, Humor und beeindruckender Artistik brachte der Zirkus Picard frischen Glanz in den Alltag des Hauses.
Clown, Seiltänzerin, Jongleurin
Ob Clown, Seiltänzerin oder Jongleurin – jede Darbietung saß, jeder Auftritt wurde mit tosendem Applaus gefeiert. Lachen hallte durch die Gänge, Augen strahlten, und für einen Moment schien der Alltag einfach vergessen. „Solche Augenblicke tun einfach gut“, verriet eine Mitarbeiterin sichtlich bewegt. Und tatsächlich: Die Freude war überall spürbar – bei Bewohnern genauso wie bei ihren Angehörigen.
„Messerwurfshow“
Doch dann wurde es plötzlich spannend: Bei einer vermeintlichen Messerwurfshow hielt so mancher kurz den Atem an. Besonders Zivildiener Michael Pfeffer wurde ungewohnt still – ein seltener Anblick!
Doch Entwarnung: Alles ging gut aus, und am Ende konnte auch er wieder erleichtert lachen. Für die Verantwortlichen steht fest: Dieser Nachmittag war mehr als nur Unterhaltung. „Solche kreativen Ideen schaffen unvergessliche Momente und stärken das Miteinander“, betonte der interimistische kaufmännische Direktor Stefan Bernhard.
Ein bunter, emotionaler Tag – und ein Beweis dafür, dass echte Lebensfreude keine Altersgrenze kennt.
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