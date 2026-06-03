Start-up zeigt alle Hochzeitsinfos auf einen Blick

Ein Start-up-Unternehmen für Hochzeitsdienstleistungen vernetzt in Tirol und Südtirol Brautpaare und die Anbieter von allem, was man sich für eine Hochzeit wünschen kann.
Damit die Hochzeit zum schönsten Tag im Leben wird, muss alles passen und vieles zusammenspielen. Doch die Planung ist für Brautpaare oft gar nicht so einfach, wie die Südtiroler Gründerin von Wed-Book-Alps, Ulrike Saltuari, weiß: „Angefangen hat alles, als wir unsere Burg im Südtiroler Sarntal zur Event- und auch Hochzeitslocation adaptiert haben. Dabei ist mir aufgefallen, dass es zwar gute Hochzeitsplaner gibt, aber die gesamte Hochzeits-Wertschöpfungskette nicht wirklich abgedeckt wurde.“
Die Websites „heiraten in tirol“ und „heiraten in suedtirol“ sollen das nun ändern. Auf ihnen präsentieren sich Hochzeitsdienstleister von Veranstaltungsort über Styling, Fotografie und Dekoration bis hin zu Soundtechnik und Autovermietung.
Mehr als 100 Partner
Heiratswillige sollen so auf einen Blick alles finden, was sie sich für ihren schönsten Tag wünschen. Mittlerweile sind auf den Plattformen mehr als 100 Partner vernetzt, mehr als 5000 Follower erreicht man über die Sozialen Medien. Das Team des Start-ups ist ständig auf der Suche nach neuen, passenden Partnerbetrieben.
„Wir versuchen die Menschen zusammen zu bringen und achten sehr auf die hohe Qualität all unserer Partner“, erläutert Saltuari. Den Wünschen der Paare seien dabei keine Grenzen gesetzt – vom Heliflug bis zum exklusiven Heiratsantrag.
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