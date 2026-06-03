Start-up zeigt alle Hochzeitsinfos auf einen Blick

Damit die Hochzeit zum schönsten Tag im Leben wird, muss alles passen und vieles zusammenspielen. Doch die Planung ist für Brautpaare oft gar nicht so einfach, wie die Südtiroler Gründerin von Wed-Book-Alps, Ulrike Saltuari, weiß: „Angefangen hat alles, als wir unsere Burg im Südtiroler Sarntal zur Event- und auch Hochzeitslocation adaptiert haben. Dabei ist mir aufgefallen, dass es zwar gute Hochzeitsplaner gibt, aber die gesamte Hochzeits-Wertschöpfungskette nicht wirklich abgedeckt wurde.“