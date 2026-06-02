Contract through 2030
New Partner! SK Rapid Aims to Become Even Greener
New partner for Green-White! Together with Econetix, SK Rapid is committed to minimizing its carbon footprint. The contract with the Vienna-based carbon asset manager and sustainability partner runs through 2030.
“Econetix supports SK Rapid across the entire sustainability value chain: from annual carbon footprint analysis and a reduction roadmap with concrete measures to offsetting unavoidable emissions through its own climate protection projects. This is complemented by strategic support for ESG reporting and sustainability communication,” the company stated in a press release.
“For SK Rapid, sustainability is not a marginal issue, but part of our responsibility as the country’s most popular sports club. Our goal is to take a leading role in sustainability within Austrian professional soccer and to demonstrate that the pursuit of athletic success, the hosting of major events, and climate responsibility go hand in hand,” said Rapid Managing Director Steffen Hofmann.
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