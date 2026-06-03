Mit Sonnenstrom gegen den Preisfrust ankämpfen

Noch attraktiver wird das Modell mit einem Batteriespeicher. Er sorgt dafür, dass überschüssiger Sonnenstrom nicht verloren geht, sondern auch am Abend, in den frühen Morgenstunden oder an trüben Tagen genutzt werden kann. So steigt der Eigenverbrauch deutlich – und damit auch die Unabhängigkeit vom Energieversorger. Während die Politik noch über mögliche Strompreisbremsen berät, setzen viele Haushalte bereits auf ihre eigene Lösung. Denn eines steht fest: Jede Kilowattstunde, die am eigenen Dach produziert wird, muss nicht teuer vom Strommarkt eingekauft werden. Denn die Sonne liefert Energie kostenlos – Tag für Tag.