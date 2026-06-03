Mit Sonnenstrom gegen den Preisfrust ankämpfen

Sinkende Strompreise sind keine Garantie für die Zukunft. Deshalb setzen immer mehr Haushalte in Österreich auf Energie vom eigenen Dach und machen sich unabhängig.
Die Bundesregierung arbeitet derzeit an einem neuen Energiekrisenmechanismus. Sollte es erneut zu massiven Preissprüngen kommen, könnte der Strompreis für Haushalte auf 10 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Vieles ist noch offen, das Gesetz muss erst beschlossen werden. Eines zeigt die Debatte aber schon jetzt deutlich: Wer auf die nächste staatliche Entlastung hofft, bleibt von politischen Entscheidungen und den Turbulenzen an den Energiemärkten abhängig. Die aktuellen Prognosen deuten zwar auf sinkende Strompreise hin, doch wirtschaftliche Krisen und geopolitische Spannungen können die Preise jederzeit wieder in die Höhe treiben.
Das eigene Dach wird zum Kraftwerk
Während viele Haushalte auf sinkende Strompreise hoffen, nehmen immer mehr Menschen ihre Energieversorgung selbst in die Hand. Mit einer modernen Photovoltaikanlage wird ein großer Teil des benötigten Stroms direkt am eigenen Dach erzeugt – und kann im Haushalt sofort genutzt werden. Das spart laufende Kosten und macht unabhängiger von steigenden Strompreisen, höheren Netzentgelten und den Unsicherheiten auf den Energiemärkten.
Noch attraktiver wird das Modell mit einem Batteriespeicher. Er sorgt dafür, dass überschüssiger Sonnenstrom nicht verloren geht, sondern auch am Abend, in den frühen Morgenstunden oder an trüben Tagen genutzt werden kann. So steigt der Eigenverbrauch deutlich – und damit auch die Unabhängigkeit vom Energieversorger. Während die Politik noch über mögliche Strompreisbremsen berät, setzen viele Haushalte bereits auf ihre eigene Lösung. Denn eines steht fest: Jede Kilowattstunde, die am eigenen Dach produziert wird, muss nicht teuer vom Strommarkt eingekauft werden. Denn die Sonne liefert Energie kostenlos – Tag für Tag.