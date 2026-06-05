Zwischen Hör-Räumen und Karstlandschaft

Wir starten in Bad Ischl (469 m) und steigen über die Rettenbachalm zur Ischler Hütte (1368 m) auf, wo wir die erste Nacht verbringen. Über die weitläufigen Karstflächen des westlichen Toten Gebirges wandern wir weiter zum Hochkogelhaus und anschließend auf steirischer Seite über den Wildensee zum Albert-Appel-Haus (1638 m), unserem Quartier für die zweite Nacht.