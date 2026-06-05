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Wanderbare Steiermark

Zwischen Hör-Räumen und Karstlandschaft

Steiermark
05.06.2026 11:00
Alpine Erfahrung und ausreichend Kondition sind für die mehrtägige Durchquerung des ...
Alpine Erfahrung und ausreichend Kondition sind für die mehrtägige Durchquerung des eindrucksvollen Toten Gebirges erforderlich.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Einen der markantesten Naturräume Österreichs erschließt diese durchaus fordernde, mehrtägige Route im wunderschönen Salzkammergut - unterwegs mit den beiden „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti am Großen Welt-Raum-Weg im Toten Gebirge.

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Der Große Welt-Raum-Weg verbindet eine eindrucksvolle Durchquerung des Toten Gebirges mit einem außergewöhnlichen Hör-Erlebnis. Begleitet von einer digitalen Audioproduktion führen 56 Kilometer durch eine faszinierende Landschaft des größten Karstplateaus Mitteleuropas. Dolinen, Karrenfelder, Bergseen und weite Latschenflächen prägen die Szenerie.

Machen Lust auf diese Tour: die Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia ...
Machen Lust auf diese Tour: die Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer (li.) und Silvia Sarcletti.(Bild: Weges)

Auch die Steiermark hat Anteil an diesem besonderen Weitwanderweg: mit dem Albert-Appel-Haus und der Pühringerhütte liegen zwei wichtige Stationen entlang der Route auf steirischem Boden.

Fazit: ein Wanderweg der besonderen Art und Weise.

Wir starten in Bad Ischl (469 m) und steigen über die Rettenbachalm zur Ischler Hütte (1368 m) auf, wo wir die erste Nacht verbringen. Über die weitläufigen Karstflächen des westlichen Toten Gebirges wandern wir weiter zum Hochkogelhaus und anschließend auf steirischer Seite über den Wildensee zum Albert-Appel-Haus (1638 m), unserem Quartier für die zweite Nacht.

Dank markanter Markierungen lässt sich der Weg nicht verfehlen.
Dank markanter Markierungen lässt sich der Weg nicht verfehlen.(Bild: Weges)

Die nächste Etappe führt uns zum malerisch gelegenen Elmsee und zur nahegelegenen Pühringerhütte (1637 m). Nach einer Rast setzen wir unsere Wanderung fort und durchqueren auf oberösterreichischer Seite die scheinbar endlose Karstlandschaft des Toten Gebirges.

Wer sich mit einer zünftigen Jause stärken möchte, findet entlang der Wegstrecke gleich mehrere ...
Wer sich mit einer zünftigen Jause stärken möchte, findet entlang der Wegstrecke gleich mehrere Hütten.(Bild: Weges)

Anspruchsvolle Wegkilometer und zahlreiche Höhenmeter führen uns bis zum Prielschutzhaus (1420 m) am Fuße des Großen Priels, wo wir die letzte Nacht unserer Tour verbringen. Auf der abschließenden Etappe steigen wir über Alm- und Waldwege zum Schiederweiher ab, der 2018 zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde.

Daten & Fakten

  • Tourendaten: 5- bis 6-Tageswanderung, ca. 56 km/ 3000 Höhenmeter.
  • Anforderungen: anspruchsvolle Bergwanderung; eine alpine Erfahrung ist für diese Tour notwendig.
  • Orientierung: Die Route führt entlang markierter Wege mit Zusatzbeschilderung „Großer Welt-Raum-Weg“.
  • Ausgangspunkt: Bahnhof Bad Ischl.
  • Endpunkt: Bushaltestelle Hinterstoder/ Schiederweiher; Bahnhof Hinterstoder.
  • Einkehrmöglichkeiten: zahlreiche Hütten unterwegs.
  • Geführte Wanderungen: buchbar unter grosser-welt-raum-weg.info.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv.

Von dort gelangen wir nach Hinterstoder (591 m) und beenden die eindrucksvolle Durchquerung des Toten Gebirges.

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