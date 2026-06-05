Es führt nur ein Weg zum höchsten Genuss

Auch der Nachwuchs rückt sich ins richtige Licht: Schüler der Mittelschule Leutschach haben die Veranstaltung dank eines tollen Videos im Vorfeld bereits fleißig beworben – und halten darin fest, was die Region kulinarisch ausmacht. Dazu sorgen die jungen Leute auch dafür, dass keiner der zahlreichen Gäste verhungern muss, denn sie werden für das leibliche Wohl sorgen.