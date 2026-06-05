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Leutschacher Weinfest

Es führt nur ein Weg zum höchsten Genuss

Steiermark
05.06.2026 08:15
Bierbrauer Andreas Juri, Leutschachs Amtsleiterin Elfriede Schmid, Spitzenkoch Christian Abel, ...
Bierbrauer Andreas Juri, Leutschachs Amtsleiterin Elfriede Schmid, Spitzenkoch Christian Abel, Gastgeber Rudi und Angela Muster, Gemeinde-Mitarbeiterin Lena Kohlmaier und Tourismusobmann Herbert Germuth wissen, wo es lang geht(Bild: der Markendenker)
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Von Steirerkrone
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Treffen sich 27 Weinbaubetriebe, fünf Gourmetköche, zwei Bierbrauer und ein Käseweltmeister auf einem traumhaft gelegenen Weingut in Leutschach an der schönen Weinstraße: Denn dann ist es wieder Zeit für das weit über die Grenzen der Steiermark hinaus beliebte Weinkulinarium.

Winzer und Spitzenköche
Am 20. Juni hat das Warten ein Ende. Dann präsentiert die Region wieder das Allerbeste aus Küche und Keller. Dafür sorgen werden unter anderem mehrfach preisgekrönte Winzer und Köche. Es wird eine Genussleistungsschau auf höchstem Niveau.

Auch der Nachwuchs rückt sich ins richtige Licht: Schüler der Mittelschule Leutschach haben die Veranstaltung dank eines tollen Videos im Vorfeld bereits fleißig beworben – und halten darin fest, was die Region kulinarisch ausmacht. Dazu sorgen die jungen Leute auch dafür, dass keiner der zahlreichen Gäste verhungern muss, denn sie werden für das leibliche Wohl sorgen. 

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Weinkulinarium Leutschach: Ein Fest für alle Sinne
22.05.2026

Rasch Karten sichern! Entweder im Gemeindeamt unter  03454/7060-242 oder online unter leutschacherweinkulinarium@leutschach.at.

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