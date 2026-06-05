Es führt nur ein Weg zum höchsten Genuss

Treffen sich 27 Weinbaubetriebe, fünf Gourmetköche, zwei Bierbrauer und ein Käseweltmeister auf einem traumhaft gelegenen Weingut in Leutschach an der schönen Weinstraße: Denn dann ist es wieder Zeit für das weit über die Grenzen der Steiermark hinaus beliebte Weinkulinarium.
Winzer und Spitzenköche
Am 20. Juni hat das Warten ein Ende. Dann präsentiert die Region wieder das Allerbeste aus Küche und Keller. Dafür sorgen werden unter anderem mehrfach preisgekrönte Winzer und Köche. Es wird eine Genussleistungsschau auf höchstem Niveau.
Auch der Nachwuchs rückt sich ins richtige Licht: Schüler der Mittelschule Leutschach haben die Veranstaltung dank eines tollen Videos im Vorfeld bereits fleißig beworben – und halten darin fest, was die Region kulinarisch ausmacht. Dazu sorgen die jungen Leute auch dafür, dass keiner der zahlreichen Gäste verhungern muss, denn sie werden für das leibliche Wohl sorgen.
Rasch Karten sichern! Entweder im Gemeindeamt unter 03454/7060-242 oder online unter leutschacherweinkulinarium@leutschach.at.
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