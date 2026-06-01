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Suspended for a World Cup match?

Laimer: “I thought to myself, how stupid can you be?”

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01.06.2026 23:25
Konrad Laimer was shown a red card and had to leave the field.
Konrad Laimer was shown a red card and had to leave the field.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

“At first I thought, how stupid can you be? Getting off with a slap on the wrist is about right,” said Konrad Laimer about his red card in the friendly against Tunisia.

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Laimer, who started as a left back, blocked a golden opportunity by Chaouat with a handball in the 37th minute and was initially shown a yellow card. After a VAR review, French referee Jeremie Pignard decided to show him a red card.

“Technically correct”
After the game, Laimer told ServusTV: “According to the rules, it’s a red card—probably as the last man. I had hoped that the referee might show a little discretion and not give a red. If you look strictly at the rule, then it’s the right decision.”

“Got off with a slap on the wrist”
According to the ÖFB, however, Laimer’s ejection will not result in a suspension for the World Cup, as it was not a serious offense. “I didn’t know that at first. My initial thought was, ‘How stupid can you be?’ ‘Got off with a slap on the wrist’ sums it up pretty well,” said Laimer.

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