Motorradfahrer (27) stürzt in steiles Waldstück ab

Trotz durchwachsenen Wetters waren am Montag etliche Motorradfahrer in Tirol unterwegs, dabei kam es zu zwei schweren Unfällen in den Ortsgebieten von Matrei in Osttirol und Imst. Dort stürzte ein 27-Jähriger spektakulär in ein steiles Waldstück.
Der 27-Jährige aus dem deutschen Landkreis Konstanz fuhr gegen 14.30 Uhr als Teil einer Motorradgruppe auf der Hahntennjochstraße (L246) im Gemeindegebiet von Imst bergab in Fahrtrichtung Imst. Im Bereich des Ortsteils Teilwiese verlor er in einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle und geriet über den Fahrbahnrand hinaus.
Daraufhin stürzte der Biker in steiles Waldgelände ab. Das Motorrad blieb an einem Baum hängen. Der Lenker wurde erheblich verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht.
Unfall auch in Osttirol
Zu einem Unfall kam es am Montag auch in Matrei in Osttirol: Ein einheimischer Pkw-Lenker (30) bog gegen 16.15 Uhr von einem Firmengelände in Richtung Huben ein. Zur selben Zeit fuhr ein 56-jähriger deutscher Motorradfahrer aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich in Richtung Lienz. Im Zuge des Einbiegemanövers des Autos kam es zur Kollision.
Autofahrer und nachkommende Lenker halfen
Der Motorradfahrer stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der unverletzt gebliebene Autolenker und weitere anwesende Passanten leisteten Erste Hilfe. Der Biker wurde mit Verdacht auf eine Oberarmfraktur vom Notarzthubschrauber Christophorus 7 ins Krankenhaus Lienz geflogen.
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