Motorradfahrer (27) stürzt in steiles Waldstück ab

Unfall auch in Osttirol

Zu einem Unfall kam es am Montag auch in Matrei in Osttirol: Ein einheimischer Pkw-Lenker (30) bog gegen 16.15 Uhr von einem Firmengelände in Richtung Huben ein. Zur selben Zeit fuhr ein 56-jähriger deutscher Motorradfahrer aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich in Richtung Lienz. Im Zuge des Einbiegemanövers des Autos kam es zur Kollision.