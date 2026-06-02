Altes Brauchtum: Weststeirer weben Blumenteppiche

Wenn die Sonne zum Vorschein kommt, sind die vielen Blumenteppiche bereit für die Prozession. Um 9 Uhr zelebriert Vikar Hubert Schröcker die Heilige Messe. Danach erfolgt die Aufstellung zur Fronleichnamsprozession. Vor vier Altären wird dabei Station gemacht. „Mit himmlischem Segen sei gesegnet dieser Ort und alle, die hier wohnen“, betet Vikar Schröcker. Der Himmel, unter dem er die Monstranz mit der Hostie als Symbol für die Gegenwart Christi in den Händen hält, wird von der Landjugend getragen. „Wie er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gehalten hat, so ist Jesus in der Gestalt des Brotes bei uns.“