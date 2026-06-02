Band zwischen Gemeinden und Bundesheer stärken

Insgesamt 14 Bürgermeister sind oder waren in Niederösterreich beim Militär aktiv: Das zentrale Thema beim gemeinsamen Austausch war dabei vor allem die Stellung.
Die Verbundenheit von Bundesheer und Gemeinden wurde beim ersten Bürgermeistertreffen des Militärkommandos NÖ unter Beweis gestellt. „14 Bürgermeister sind oder waren bei uns beschäftigt, viele als aktive Mitglieder etwa in der Offiziers- und Unteroffiziersgesellschaft oder im Heeressportverein“, hält Militärkommandant Georg Härtinger fest.
20 Angelobungen jährlich
Neben der Stellung als zentrales Thema für Gemeinden standen auch Themen wie Angelobungen in den Gemeinden, von denen jährlich rund 20 durchgeführt werden, Auftritte der Militärmusik oder Sicherheitstage im Fokus. Denn abseits von Militäreinsätzen sei die Kultur- und Gemeinschafts- arbeit ungemein wichtig. Christian Fischer, Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen, trat dabei für ein Mehr an Informationen.
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