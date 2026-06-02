Band zwischen Gemeinden und Bundesheer stärken

20 Angelobungen jährlich

Neben der Stellung als zentrales Thema für Gemeinden standen auch Themen wie Angelobungen in den Gemeinden, von denen jährlich rund 20 durchgeführt werden, Auftritte der Militärmusik oder Sicherheitstage im Fokus. Denn abseits von Militäreinsätzen sei die Kultur- und Gemeinschafts- arbeit ungemein wichtig. Christian Fischer, Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen, trat dabei für ein Mehr an Informationen.