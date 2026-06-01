Warum blau-gelbe Firmen bald Millionen Euro sparen

Ziel ist es, in der Wirtschaftskammer NÖ in den kommenden fünf Jahren sowohl im Sach- als auch Personalaufwand 15 Prozent einzusparen. Diese Einsparungsvorgaben sollen einerseits durch sehr genaue Betrachtung des Sachaufwandes andererseits im Personalbereich durch Nicht-Nachbesetzung von Pensionierungen und teilweise Fluktuationen erreicht werden. „Gleichzeitig wird dabei betrachtet, was wir als Wirtschaftskammer NÖ nicht (mehr) selbst durchführen bzw. anbieten und wie uns die Digitalisierung bei der Arbeit noch besser unterstützen kann“, so Ecker.