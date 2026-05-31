Bogenfest in Innsbruck lockte 40.000 Besucher an

Die tausenden Besucher tanzten teils bis in die laue Sommernacht hinein. „Alles ist so unkompliziert und entspannt hier. Aber auch die Feierwütigen kommen voll auf ihre Kosten. Es ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei, das zeichnet das Bogenfest aus“, strahlten Susanne und Johanna. Trotz der Massen blieb es laut Veranstalter friedlich.