Photovoltaikanlage für bedrohte Amphibienarten

Auch die Laborklassen des Gymnasiums Lienz beteiligten sich am Projekt, genauso wie der Naturschutzverein „Osttirol Natur“. In den vergangenen drei Jahren wurde das Areal genau beobachtet. Das Fazit war ernüchternd, wie Vereins-Obfrau Renate Hölzl erklärt: „Die Teiche trockneten viel zu schnell aus und der Großteil der Kaulquappen im Teich verendete.“ Daher entschloss sich der Verein, eine PV-betriebene Wasserpumpe zu sponsern. Diese soll in etwa jene Menge Wasser in die Gewässer pumpen, die durch die Verdunstung pro Tag verloren geht. Das Vorhaben wurde im April umgesetzt.