Wohnung nach Küchenbrand in Innsbruck unbewohnbar

Ein Küchenbrand hat am Samstagvormittag in einer Mehrparteienwohnanlage in Innsbruck einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Dichter Rauch quoll aus einer Wohnung im neunten Stock, aufmerksame Passanten schlugen Alarm. Verletzt wurde niemand, die betroffene Wohnung ist jedoch derzeit unbewohnbar.
Gegen 10.45 Uhr bemerkten Passanten Rauch, der aus den Fenstern einer Wohnung im neunten Stock eines Wohnhauses aufstieg, und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. „Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung“, heißt es seitens der Polizei.
Ausbreitung der Flammen verhindert
Die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwillige Feuerwehr Arzl rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten aus. Unter schwerem Atemschutz gelang es den Florianijüngern, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.
Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Brand vermutlich im Bereich der Kochplatte ausgebrochen war. Die Küche wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Darüber hinaus verursachte die massive Rauchentwicklung erhebliche Schäden in den übrigen Räumen der Wohnung.
Betretungs- und Benützungsverbot ausgesprochen
Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Da die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar ist, organisierte die Stadt Innsbruck eine vorübergehende Ersatzunterkunft für die betroffenen Mieter. „Die Bau- und Feuerpolizei sprach zudem ein mündliches Betretungs- und Benützungsverbot aus“, so die Exekutive.
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