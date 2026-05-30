Wohnung nach Küchenbrand in Innsbruck unbewohnbar

Betretungs- und Benützungsverbot ausgesprochen

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Da die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar ist, organisierte die Stadt Innsbruck eine vorübergehende Ersatzunterkunft für die betroffenen Mieter. „Die Bau- und Feuerpolizei sprach zudem ein mündliches Betretungs- und Benützungsverbot aus“, so die Exekutive.