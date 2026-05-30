Schweißarbeiten lösten Fahrzeugbrand aus

Ein kleiner Funke mit großen Folgen: Bei Schweißarbeiten an einem Pkw geriet am Samstagvormittag in Maurach am Achensee in Tirol ein Fahrzeug in Brand. Der 80-jährige Besitzer bemerkte die Flammen sofort und griff beherzt zum Feuerlöscher. Die Feuerwehr musste dennoch ausrücken.
Gegen 10.15 Uhr führte ein 80-jähriger Österreicher an seinem Pkw Schweißarbeiten durch. Dabei entzündeten sich die Polsterungen der Sitzbänke im Fahrzeuginneren. Der Mann bemerkte den Brand unmittelbar und versuchte umgehend, die Flammen mit einem herbeigeholten Feuerlöscher einzudämmen.
Niemand verletzt
Die alarmierte Feuerwehr Eben am Achensee rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Den Florianijüngern gelang es schließlich, den Brand vollständig zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand.
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