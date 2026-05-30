Polizei jagt Graffiti-Sprayer nach Schmieraktion

Ärger über eine Serie von Sachbeschädigungen in Karrösten in Tirol: Bislang unbekannte Täter beschmierten entlang der L244 mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder sowie ein Werbeplakat mit Graffiti. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.
Zugeschlagen haben die Vandalen zwischen dem 21. und 26. Mai. Entlang der L244 wurden mehrere Schilder und Einrichtungen mit Graffiti verunstaltet. Betroffen waren unter anderem ein Wegweiser in Richtung „Weberei Schatz“, eine Hinweistafel für den Radweg, ein Straßenpoller mit Kilometermarkierung, ein Verkehrszeichen „Halte- und Parkverbot Ende“ sowie ein Werbeplakat für die Veranstaltung „Here we Gaudi again“ im Pitztal.
Erheblichen Sachschaden verursacht
Durch die Schmierereien entstand Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch nicht bekannt ist. Die verunstalteten Schilder müssen nun gereinigt oder gegebenenfalls ersetzt werden.
Polizei sucht nach Zeugen
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Um den oder die Verantwortlichen auszuforschen, richtet die Polizeiinspektion Imst einen Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Graffiti-Schmierereien geben können, werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.
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