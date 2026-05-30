Polizei jagt Graffiti-Sprayer nach Schmieraktion

Zugeschlagen haben die Vandalen zwischen dem 21. und 26. Mai. Entlang der L244 wurden mehrere Schilder und Einrichtungen mit Graffiti verunstaltet. Betroffen waren unter anderem ein Wegweiser in Richtung „Weberei Schatz“, eine Hinweistafel für den Radweg, ein Straßenpoller mit Kilometermarkierung, ein Verkehrszeichen „Halte- und Parkverbot Ende“ sowie ein Werbeplakat für die Veranstaltung „Here we Gaudi again“ im Pitztal.