10.000 Euro Schaden

Schmiererei im Skigebiet: 17-Jährige ausgeforscht

Tirol
20.01.2026 19:07
Mehrere Sesselhauben wurden beschmiert (Symbolfoto).
Mehrere Sesselhauben wurden beschmiert (Symbolfoto).(Bild: APA/BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com, Krone KREATIV)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Kurz vor Weihnachten beschmierte ein vorerst unbekannter Vandale mehrere Sesselhauben der Ochsenalmbahn im Tiroler Kaunertal mit Graffiti. Nun konnte eine 17-jährige Deutsche als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Der Schaden: mehr als 10.000 Euro.

0 Kommentare

Die Jugendliche schlug in der Zeit zwischen 22. und 23. Dezember 2025 zu. „Sie verunstaltete mehrere Hauben der Ochsenalmbahn der Kaunertaler Gletscherbahnen durch Graffiti“, heißt es seitens der Polizei.

Jugendliche legte Geständnis ab
Durch Erhebungen der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal und durch entscheidende Hinweise von Bediensteten der Gletscherbahnen konnte die 17-jährige Deutsche ausgeforscht werden. „Die Jugendliche zeigte sich zu den Sachbeschädigungen geständig“, so die Exekutive.

Sie wird auf freiem Fuß angezeigt. Es entstand Sachschaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. 

