Husband arrested
Beaten in her sleep: Woman found bleeding in front yard
It is a shocking incident: On Friday, a 68-year-old woman stood bleeding and in a state of shock in the front yard of a single-family home in Vienna-Meidling—shortly before, her husband allegedly attacked her with a flashlight in the bedroom. The police were alerted.
The incident occurred in the early morning hours. After the attack, someone notified emergency services on Hohenbergstraße. When the police arrived, they found the injured woman outside in front of the house. She had a head injury and had to receive emergency medical treatment on the spot. She was then taken to the hospital.
Inside the house, emergency responders encountered the 68-year-old husband. The Austrian man reportedly stated that he had injured his wife with a flashlight while she was asleep. He cited emotional stress due to an upcoming move as the reason.
Get help!
The police are the point of contact for people who witness violence or are victims of violence themselves. The police emergency number, 133, is available at any time. The Crime Prevention Unit of the Vienna State Criminal Police Office also offers personal counseling via the hotline at 0800 216346.
Other points of contact:
- Women’s Helpline: 0800 222 555
- Vienna Intervention Center/Violence Protection Center: 0800 700 217
- Victim Emergency Hotline: 0800 112 112
- Emergency Hotline of the Association of Vienna Women’s Shelters: 05 77 22
The man was arrested. In addition, a restraining order was issued. In addition to the flashlight, investigators also seized an alarm revolver.
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