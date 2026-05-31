Steirische Nostalgiezüge nehmen wieder Fahrt auf

In ächzenden Waggons und unter aufsteigenden Rauchschwaden in gemächlichem Tempo durch malerische Landschaften: Nostalgiebahnen sind in der Steiermark nicht nur für eingefleischte Zug-Fans eine beliebte Attraktion. Auch wenn der Betrieb oft unwirtschaftlich ist, zeigte sich zuletzt etwa am Beispiel des Stainzer Flascherlzugs, dass die Einstellung solcher Bahnen für die Bevölkerung ein Tabu ist. Anfang Mai hat die weststeirische Nostalgiebahn den Betrieb nach dem drohenden Aus wieder aufgenommen. „Es läuft deutlich besser als gedacht, wir sind sehr zufrieden“, sagt Franz Zettl, Obmann des Vereins Freunde der Stainzerbahn. Alle Infos & Termine: flascherlzug.at