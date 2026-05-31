Steirische Nostalgiezüge nehmen wieder Fahrt auf

Der Stainzer Flascherlzug ist seit heuer wieder auf Schiene, jetzt starten auch weitere Nostalgiebahnen in die Saison. Wo Eisenbahn-Romantiker in der Steiermark fündig werden.
In ächzenden Waggons und unter aufsteigenden Rauchschwaden in gemächlichem Tempo durch malerische Landschaften: Nostalgiebahnen sind in der Steiermark nicht nur für eingefleischte Zug-Fans eine beliebte Attraktion. Auch wenn der Betrieb oft unwirtschaftlich ist, zeigte sich zuletzt etwa am Beispiel des Stainzer Flascherlzugs, dass die Einstellung solcher Bahnen für die Bevölkerung ein Tabu ist. Anfang Mai hat die weststeirische Nostalgiebahn den Betrieb nach dem drohenden Aus wieder aufgenommen. „Es läuft deutlich besser als gedacht, wir sind sehr zufrieden“, sagt Franz Zettl, Obmann des Vereins Freunde der Stainzerbahn. Alle Infos & Termine: flascherlzug.at
Kindheitsträume gehen in Erfüllung
Am Samstag hat auch auf der Murtalbahnstrecke im Abschnitt zwischen Murau und Stadl an der Mur bzw. Tamsweg wieder die Dampfzugsaison begonnen. Neben dem regulären Betrieb gibt es auch Themenfahrten. Als besonderes, österreichweit einzigartiges Highlight bietet die Steiermarkbahn hier die Erfüllung von Kindheitsträumen an: Unter der Anleitung eines Lokführers kann man selbst eine Dampflok steuern (dampfzug.steiermarkbahn.at).
Am 5. Juli kommt auch die historische Erzbergbahn wieder auf Schiene. Von Vordernberg tuckert die steilste Normalspurbahn der EU durch die herrliche Berglandschaft bis zum Erzberg. Neben zahlreichen Themenfahrten wird heuer im September das 135. Jubiläum gefeiert (mehr Infos: erzbergbahn.at).
Schneebruch verzögert den Saisonstart
Noch offen ist der Saisonstart hingegen bei der oststeirischen Feistritztalbahn. „Wir haben heuer zwei, drei Monate Verzögerung, weil wir durch den starken Schneefall im Februar sehr viele Bäume auf der Strecke liegen hatten“, sagt Daniel Maier vom Club U44, der sich seit Jahren für den Erhalt der Bahn einsetzt. Fahrten der historischen Schmalspurbahn soll es heuer aber auf jeden Fall wieder geben: „Wir arbeiten unentwegt daran“, so Maier (feistritztalbahn.at).
Stillstand herrscht derzeit bei der Breitenauerbahn: Wegen der Baustelle am Bahnhof Mixnitz kann der Nostalgiezug zumindest den Sommer über nicht verkehren.
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