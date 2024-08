Feistritztalbahn: Noch einmal steigt Dampf auf

Schwarzer Rauch steigt in den stahlblauen Himmel, als wir an diesem Spätsommertag am Birkfelder Bahnhof eintreffen, und es riecht, als würde ein Holzkohlegriller für eine lauschige Sommerparty angeworfen. Heizer Reinhard Kares schaufelt mehr Kohlen in den flammenden Kessel der nostalgischen Dampflok mit Baujahr 1894, und wieder steigen dunkle Schwaden in die Luft empor: ein Spektakel für alle Sinne, das nur für unsere Vorfahren alltäglich war. „Das kohlschwarze Wesen“ – so bezeichnete der große steirische Heimatdichter Peter Rosegger einen „Dampfwagen“ – ist eine von drei historischen Zugmaschinen, die jahrzehntelang auf der Strecke der Feistritztalbahn zwischen Birkfeld, Anger und Weiz dampften.