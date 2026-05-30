HNO atmet auf im Klinikum Mistelbach

„Die Stimmung ist an sich nicht schlecht“, sagt Ex-Stadtchef Alfred Weidlich momentan über das Spital Mistelbach. Er ist Teil der Bürgerinitiative, die seit Monaten für den Erhalt des Standortes Mistelbach-Gänserndorf im Rahmen des Gesundheitspakts 2040+ kämpft. Über den Berg ist der Klinikstandort jedoch noch lange nicht. Die HNO-Abteilung gilt nicht mehr als „vollwertig“, nachdem einige Fachkräfte abgewandert sind.