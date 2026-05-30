WWF sieht Verfehlungen bei der Erhaltung der Isel

Mängel benannt, Lebensräume fehlen

Konkret bemängelt die Organisation das Fehlen von messbaren Erhaltungszielen für die gefährdete Deutsche Tamariske. Zudem fehlen mindestens acht Lebensraumtypen, darunter prioritäre Auwälder oder neun geschützte Arten wie Huchen oder Fischotter. „Die EU-Kommission hat die Mängel klar benannt. Dennoch fehlen wesentliche Lebensräume, Arten und messbare Erhaltungsziele. Damit bleibt Tirol klar hinter den europäischen Vorgaben zurück“, sagt WWF-Expertin Marie Pfeiffer.