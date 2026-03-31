Baumgartner: „Der schönste Tag in meinem Leben“

Christoph Baumgartner im sportkrone.at-Video-Interview! Der frischgebackene „Krone“-Fußballer des Jahres spricht mit Michael Fally über seine Fans, seinen Zauber-Doppelpack gegen Hoffenheim, fehlende Tore auf Harry Kane, die Sprint-Qualitäten seines Kumpels Michael Gregoritsch, die anstehende WM und den schönsten Tag in seinem Leben (im Video oben).