Fohnsdorf: Einfamilienhaus stand in Flammen

Die Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und gegen 19.15 Uhr waren die Flammen schließlich gelöscht. Am Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, eine erste Spurensuche verlief negativ. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.