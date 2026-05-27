Fohnsdorf: Einfamilienhaus stand in Flammen

In Fohnsdorf in der Steiermark brannten am Mittwochnachmittag das Obergeschoß eines Einfamilienhauses und ein Carport vollständig aus. Die Ursache für das Feuer ist bislang nicht geklärt. Verletzt wurde niemand.
Gegen 16.45 Uhr am Mittwochnachmittag wurden die Kameraden der Feuerwehren Fohnsdorf und Judenburg alarmiert. Ein Wohnhaus in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) stand in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen der Dachstuhl, das Carport und der mit Holz verbaute Eingangsbereich des Hauses bereits in Vollbrand.
Die Feuerwehren konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und gegen 19.15 Uhr waren die Flammen schließlich gelöscht. Am Gebäude entstand ein erheblicher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, eine erste Spurensuche verlief negativ. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.
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