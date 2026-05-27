Mensik advances in the Epos
After match point, a wheelchair had to be brought in
More drama under the brutal sun of the French Open! Jakub Mensik and Federico Navone battled it out for 4 hours and 41 minutes in temperatures exceeding 30 degrees. The Czech player finally converted his eighth match point in the tiebreak to win 13-11—and then collapsed on the court.
It was a match that had been expected to be close. On his good days, Jakub Mensik can beat almost anyone, as he proved with his 2025 Miami title, while Federico Navone, true to his Argentine roots, is a clay-court specialist. And the two threw everything they had at each other on Court 6 at Roland Garros.
In the end, Mensik was truly completely spent. At 5-4 in the fifth set, he had already squandered two match points, and five more were added during the match tiebreak. Then the 20-year-old smashed a powerful forehand right into the corner. He didn’t even see it land, as he was already lying on his back in the sand.
Shakes Hands While LyingDown The crowd celebrated him for his wild 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6 (11) victory, but Mensik couldn’t get up. He remained lying down for minutes, even receiving the handshake from Navone—who had come over to his side—while lying on the ground. Eventually, a wheelchair was even wheeled onto the court. With assistance, Mensik was finally able to get back on his feet. But how is he supposed to get fit in time for his third-round match on Friday?
His opponent, Alex de Minaur, experienced the exact opposite. He was given a bye in the second round because Alex Blockx had been injured in practice.
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