Mercedes dominates
Russell Secures Sprint Pole in Canada
Mercedes driver George Russell has secured pole position for Saturday’s sprint race in Montreal (starting at 6 p.m. – follow the live ticker on sportkrone.at). The Briton prevailed in qualifying ahead of teammate Andrea Kimi Antonelli and fellow Brit Lando Norris in the McLaren.
Qualifying was marked by a crash involving veteran driver Fernando Alonso. The Spaniard crashed his Aston Martin into the track barrier after a moment of inattention, causing a lengthy interruption in Q1.
Albon and Lawson Miss Qualifying
Alexander Albon, who ran over a marmot during practice and subsequently drove his Williams into the track barrier, as well as Liam Lawson, who also had to retire his Racing Bull car during practice, were unable to participate in qualifying at all.
On Friday evening, Mercedes driver Russell ultimately secured pole position ahead of Antonelli and Norris. Red Bull driver Max Verstappen, on the other hand, finished only in seventh place.
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