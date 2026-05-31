Lernen mit AK und BFI Tirol

Ob Lernbegleitung oder Intensivkurs: Wer für die Schule am Ball bleiben möchte, vielleicht auch aufgrund einer Wiederholungsprüfung, nutzt die tollen kostenlosen AK Angebote am BFI Tirol. Rasch anmelden bis 15. Juni! Die Teilnahme ist kostenlos.
Das heurige Sommersemester geht ins Finale: Und dann sind sie endlich da, die wunderbaren langen Sommerferien.
„Für alle, die beim Lernen weiter am Ball bleiben möchten, vielleicht auch aufgrund einer Wiederholungsprüfung im Herbst, gibts im Sommer tolle AK Lernbegleitungs-Angebote am BFI Tirol“, berichtet AK Präsident Erwin Zangerl. „Nutzen Sie die kostenlosen Kurse, bei denen die Jugendlichen unter professioneller Anleitung Lernstoff vertiefen und Lücken schließen können!“, appelliert er an die Eltern.
Anmelden bis 15. Juni
Angeboten werden die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik (weitere Fächer auf Anfrage). Mitmachen können Jugendliche ab der 5. Schulstufe.
Bitte beachten Sie, dass Anmeldungen noch bis 15. Juni 2026 möglich sind! (Danach können nur noch Restplätze vergeben werden.)
Sommerschule Plus
Die „Lernbegleitung im Rahmen der Sommerschule Plus“ ist die ideale Vorbereitung auf das neue Schuljahr und auf Wiederholungsprüfungen.
Zwei Termine stehen zur Wahl:
Gleich online anmelden und Platz sichern!
Lernbegleitung intensiv
Bei den Intensivkursen in den letzten beiden Ferienwochen werden die Schüler:innen täglich 5 Stunden pro Fach unterrichtet.
Kursorte & Infos
Die Kurse finden am BFI Tirol Innsbruck und in Bezirken statt.
Infos: lernbegleitung@bfi-tirol.at