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Lernen mit AK und BFI Tirol

Specials
31.05.2026 00:01
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Mit Lernbegleitung und Sommerschule Plus zum Erfolg!
Mit Lernbegleitung und Sommerschule Plus zum Erfolg!(Bild: contrastwerkstatt - Fotolia)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Ob Lernbegleitung oder Intensivkurs: Wer für die Schule am Ball bleiben möchte, vielleicht auch aufgrund einer Wiederholungsprüfung, nutzt die tollen kostenlosen AK Angebote am BFI Tirol. Rasch anmelden bis 15. Juni! Die Teilnahme ist kostenlos.

Das heurige Sommersemester geht ins Finale: Und dann sind sie endlich da, die wunderbaren langen Sommerferien.

„Für alle, die beim Lernen weiter am Ball bleiben möchten, vielleicht auch aufgrund einer Wiederholungsprüfung im Herbst, gibts im Sommer tolle AK Lernbegleitungs-Angebote am BFI Tirol“, berichtet AK Präsident Erwin Zangerl. „Nutzen Sie die kostenlosen Kurse, bei denen die Jugendlichen unter professioneller Anleitung Lernstoff vertiefen und Lücken schließen können!“, appelliert er an die Eltern.

Anmelden bis 15. Juni
Angeboten werden die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik (weitere Fächer auf Anfrage). Mitmachen können Jugendliche ab der 5. Schulstufe.
Bitte beachten Sie, dass Anmeldungen noch bis 15. Juni 2026 möglich sind! (Danach können nur noch Restplätze vergeben werden.)

Sommerschule Plus
Die „Lernbegleitung im Rahmen der Sommerschule Plus“ ist die ideale Vorbereitung auf das neue Schuljahr und auf Wiederholungsprüfungen.

Sommerschule Plus

Zwei Termine stehen zur Wahl:

  • 13. bis 31. Juli 
  • 3. bis 28. August.
  • Kurszeiten: Mo bis Fr von 9 bis 11 Uhr und/oder 11 bis 13 Uhr.
  • Maximal zwei Fächer können gebucht werden.

Gleich online anmelden und Platz sichern!

Lernbegleitung intensiv
Bei den Intensivkursen in den letzten beiden Ferienwochen werden die Schüler:innen täglich 5 Stunden pro Fach unterrichtet. 

Lernbegleitung intensiv

Kursorte & Infos
Die Kurse finden am BFI Tirol Innsbruck und in Bezirken statt.
Infos: lernbegleitung@bfi-tirol.at 

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